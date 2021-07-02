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Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

Пятница, 2 июля 2021, 18:36
Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия.

Источник: TUT.BY, БЕЛТА

Прямая речь: "Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной".

Детали: Такое заявление Лукашенко сделал в пятницу на торжественном собрании в честь Дня Республики.

Предыстория: В Государственной пограничной службе Украины отмечают, что в последние годы белорусская сторона любит озвучивать тему контрабанды оружия, которое будто бы перемещается из Украины, однако ни разу доказательства Украине не предоставлялись.

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Темы: ЛукашенкоБеларусьУкраинаграницаоружие
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