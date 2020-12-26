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Пограничники посчитали "тонны оружия" на границе с Беларусью

Суббота, 26 декабря 2020, 09:19
Пограничники посчитали тонны оружия на границе с Беларусью

С начала года на границе Украины и Беларуси было выявлено 48 единиц оружия, 10 из которых везли из Беларуси.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Демченко отметил, что в последние годы белорусская сторона любит озвучивать тему контрабанды оружия, которое якобы перемещается из Украины, однако ни разу подтверждения Украине не предоставлялись.

Дословно: "Как и в предыдущие разы, так и в этот раз, никакой информации от смежной стороны Государственная пограничная служба Украины по линии погранично-представительского аппарата не получала".

"В то же время, как уже информировала ГПСУ, количество оружия, обнаруженного на границе с РБ, весьма незначительно. С начала года это 48 единиц, большинство из которых – пневматическое, охотничье или холодное, и почти 10 из них везли из Беларуси.

Может, в смежной стране "тоннами оружия" считают отдельные виды изделий и оборудования, поставляемых из Украины в рамках контрактов между белорусскими и украинскими учреждениями, например, для авиационной отрасли, и пересекающие границу?"

Детали: В то же время представитель ГПСУ отметил, что украинская сторона неоднократно обращала внимание белорусских коллег на систематические попытки перемещения из Беларуси крупных партий контрабандных сигарет через пункты пропуска.

Предыстория:

  • 25 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларусь из Украины якобы завозятся "тонны оружия".
  • Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что мантра про "оружие из Украины" четко вписывается в политику Александра Лукашенко по запугиванию белорусского народа.

Украинская правда

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Темы: БеларусьграницаПограничная службаоружиеЛукашенко
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