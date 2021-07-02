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Украина не получала сообщения от Беларуси о закрытии границы

Пятница, 2 июля 2021, 21:09
Украина не получала сообщения от Беларуси о закрытии границы

Министерство иностранных дел Украины и Государственная пограничная служба не подтверждают закрытие границы с Беларусью, о чем ранее заявил самопровозглашенный президент соседней страны Александр Лукашенко.

Источник: комментарий представителя МИД Олега Николенко для УП, комментарий пресс-службы ГПСУ для УП

Прямая речь Николенко: "Украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси. От такого шага пострадал бы, прежде всего, белорусский народ ".

Детали: Украина отвергает упрек Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины. В МИД отмечают, что никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси и не собираются этого делать в будущем.

Во внешнеполитическом ведомстве говорят, что "позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения". Там убеждены, что "никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, что уважает и защищает права людей".

В пограничной службе также сообщили, что не получали никакой официальной информации от белорусской стороны в подтверждение заявления о "перекрытия границы" с Украиной.

Там также говорят, что в последнее время существенных изменений в организации белорусской стороной охраны границы и пропуска через нее не наблюдалось.

Что предшествовало: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия.

Украинская правда

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Темы: границаМИДБеларусь
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