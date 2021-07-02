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Умер вакцинированный Pfizer украинец: через 4 часа после прививки

Пятница, 2 июля 2021, 22:30

Вскоре после вакцинации против коронавируса препаратом от Pfizer умер 47-летний житель Винницкой области.

Источник: заявление МОЗ

Детали: В министерстве рассказали, что прививку человек получил в 13:45. В течение следующего часа жалоб на самочувствие у него не было. Но уже в 17:00 у пациента появилась тошнота и потеря сознания.

Врачи, прибывшие на вызов, провели реанимационные мероприятия. Однако спасти мужчину не удалось. В 18:02 медики констатировали смерть.

Важно, что никакой взаимосвязи между вакцинацией и смертью мужчины пока официально не установлено.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Винницкой области, другие граждане, которые получили прививки с этого же флакона жалоб не имеют, их состояние удовлетворительное.

Случай смерти зарегистрировали как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после прививки. Сейчас его рассматривает соответствующая группа в областном департаменте здравоохранения. Все неблагоприятные события после иммунизации, которые произошли в течение 30 дней после получения прививки в обязательном порядке расследуются.

В Минздраве отметили, что летальные случаи после иммунизации относятся к случайным событиям и имеют лишь временную связь с предыдущей прививкой.

Напомним:

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


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