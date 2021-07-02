Умер вакцинированный Pfizer украинец: через 4 часа после прививки
Вскоре после вакцинации против коронавируса препаратом от Pfizer умер 47-летний житель Винницкой области.
Источник: заявление МОЗ
Детали: В министерстве рассказали, что прививку человек получил в 13:45. В течение следующего часа жалоб на самочувствие у него не было. Но уже в 17:00 у пациента появилась тошнота и потеря сознания.
Врачи, прибывшие на вызов, провели реанимационные мероприятия. Однако спасти мужчину не удалось. В 18:02 медики констатировали смерть.
Важно, что никакой взаимосвязи между вакцинацией и смертью мужчины пока официально не установлено.
Как сообщили в департаменте здравоохранения Винницкой области, другие граждане, которые получили прививки с этого же флакона жалоб не имеют, их состояние удовлетворительное.
Случай смерти зарегистрировали как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после прививки. Сейчас его рассматривает соответствующая группа в областном департаменте здравоохранения. Все неблагоприятные события после иммунизации, которые произошли в течение 30 дней после получения прививки в обязательном порядке расследуются.
В Минздраве отметили, что летальные случаи после иммунизации относятся к случайным событиям и имеют лишь временную связь с предыдущей прививкой.
Напомним:
- В мае сообщалось, что с начала прививочной кампании от коронавируса было зафиксировано 1279 сообщений о неблагоприятных событиях после иммунизации, что составляет менее 1% от общего количества прививок.