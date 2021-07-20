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Зеленский и Санду договорились ускорить строительство моста через Днестр

Вторник, 20 июля 2021, 09:05
Зеленский и Санду договорились ускорить строительство моста через Днестр

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Молдовы Майей Санду в Грузии обсудил строительство пограничного перехода через Днестр.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

"Особое внимание уделялось также проблематике развития транспортно-транзитного потенциала Украины и Республики Молдова.

Стороны согласились с необходимостью ускорения реализации флагманского проекта в этой сфере - строительства пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь и Косэуць ", - говорится в сообщении.

Зеленский и Санду обсудили первоочередные шаги по активизации торгово-экономического сотрудничества, определив ключевыми направлениями экономического взаимодействия двух государств сотрудничество в сфере энергетики и реализации совместных инфраструктурных проектов, отметили в пресс-службе.

Зеленский также подтвердил свое приглашение молдовской коллеге принять участие в учредительном саммите Крымской платформы, а также в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины.

В январе заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщал, что Украина профинансирует строительство моста через Днестр, который должен стать частью новой магистрали между Киевом и Кишиневом

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Темы: ЗеленскийМолдова
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