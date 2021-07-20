Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Зачем нам там куча дипломатов?": Лукашенко поручил оптимизировать дипмиссии в Европе

Вторник, 20 июля 2021, 14:36

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил "серьезно посмотреть" на, по его словам, "раздутые" дипломатические представительства страны в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лукашенко сказал на совещании о приоритетах внешней политики, его цитирует государственное агентство БЕЛТА.

"Надо очень серьезно посмотреть на наши диппредставительства в Европе. Вы (премьер-министр Роман Головченко. - Ред.) как бывший дипломат, я часто вам об этом говорю, знаете это не понаслышке. Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она в ущерб государству", - сказал Лукашенко.

"Если там надо один посол и помощник, ну снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет (развитие сотрудничества. - Ред.) - добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти", - добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что процесс оптимизации белорусских загранучреждений проходит недостаточно интенсивно.

"Чего мы щеки надуваем и стараемся раздувать эти дипломатические представительства? Недавно мы вроде бы начали этот процесс, но он идет ни шатко ни валко, как будто его кто-то хочет замусолить", - сказал Лукашенко.

Напомним, в начале июля посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель, которому белорусский МИД "рекомендовал" выехать в Брюссель, покинул страну.

28 июня Беларусь заявила о приостановлении участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" в связи с санкциями Евросоюза, введенными против режима Александра Лукашенко после посадки в Минске самолета Ryanair под надуманным предлогом.

Читайте также: Ловушка для Лукашенко: как давление Запада и план Кремля ведут к развязке в Беларуси.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Последние новости
03:50
В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: