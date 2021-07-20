"Зачем нам там куча дипломатов?": Лукашенко поручил оптимизировать дипмиссии в Европе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил "серьезно посмотреть" на, по его словам, "раздутые" дипломатические представительства страны в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лукашенко сказал на совещании о приоритетах внешней политики, его цитирует государственное агентство БЕЛТА.

"Надо очень серьезно посмотреть на наши диппредставительства в Европе. Вы (премьер-министр Роман Головченко. - Ред.) как бывший дипломат, я часто вам об этом говорю, знаете это не понаслышке. Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она в ущерб государству", - сказал Лукашенко.

"Если там надо один посол и помощник, ну снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет (развитие сотрудничества. - Ред.) - добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти", - добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что процесс оптимизации белорусских загранучреждений проходит недостаточно интенсивно.

"Чего мы щеки надуваем и стараемся раздувать эти дипломатические представительства? Недавно мы вроде бы начали этот процесс, но он идет ни шатко ни валко, как будто его кто-то хочет замусолить", - сказал Лукашенко.

Напомним, в начале июля посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель, которому белорусский МИД "рекомендовал" выехать в Брюссель, покинул страну.

28 июня Беларусь заявила о приостановлении участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" в связи с санкциями Евросоюза, введенными против режима Александра Лукашенко после посадки в Минске самолета Ryanair под надуманным предлогом.

Читайте также: Ловушка для Лукашенко: как давление Запада и план Кремля ведут к развязке в Беларуси.