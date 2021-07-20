Во Франции зафиксировали первые случаи мошеннической продажи "паспортов здоровья"
Во Франции сообщают об аресте врача, подозреваемого в продаже подделок "паспортов здоровья".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Молодую женщину из департамента Сена-Сен-Дени к северу от Парижа и ее товарища подозревают в предложении поддельных "паспортов здоровья" - документов, удостоверяющих вакцинацию или наличие отрицательного теста. Они якобы продавали их через приложение Snapchat за 250 евро.
В прошлую пятницу правоохранители поймали молодого человека с пачкой 46 фальшивых "паспортов здоровья", а также 2600 евро наличности. После обыска у него дома нашли еще четыре фальшивых паспорта и стало известно имя второй подозреваемой. Врач участвовала в кампании вакцинации во многих центрах.
Обоих задержали в выходные. Их обвиняют в покушении на систему автоматического обмена данными, участия в преступной организации и изготовлении поддельных документов.
По данным следствия, они успели продать "паспорт здоровья" двум-четырем клиентам.
Напомним, с 21 июля "паспорта здоровья" станут во Франции обязательным документом для доступа к развлекательным мероприятиям, а с августа - также для посещения ресторанов и путешествий поездом на дальние дистанции и самолетом.
После этого объявления стремительно возросло количество желающих вакцинироваться, также в ряде городов прошли протесты против "паспортов здоровья".