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В Китае отменили штрафы за рождение троих детей

Вторник, 20 июля 2021, 16:40
В Китае отменили штрафы за рождение троих детей

Власти Китая отменили штрафы и санкции за рождение троих детей в одной семье.

Источник: China Daily, решение госсовета КНР

Детали: Пары в определенных частях Китая, которые хотят завести третьего ребенка, могут с 31 мая подать заявление на получение официальных документов по расширению семьи.

В Китае парам обычно необходимо получать официальные документы для расширения семьи и сейчас с этим возникла проблема, ведь правила все еще пересматривают.

До введения новых правил местные органы планирования семьи не смогут предоставить документы, необходимые для расширения семьи.

Отмечается, что Китай обновил политику в отношении троих детей, чтобы решить проблему старения, снижения рождаемости и других демографических проблем, с которыми сталкивается страна.

В частности, было принято решение отменить взносы на соцобеспечение, штрафы и другие ограничительные меры за рождение 3-го ребенка.

Матери будут иметь право на 98-дневный отпуск в связи с беременностью и родами согласно китайским трудовым правилам.

Кроме того, в 2025 году в Китае будет разработана политика активных мер по стимулированию рождаемости.

Украинская правда
Темы: Китайдети
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