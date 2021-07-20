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ЕС поинтересовался у Польши, как выполняется решение суда ЕС о независимости судов

Вторник, 20 июля 2021, 17:49

Еврокомиссия направила Польше официальный запрос по поводу того, как страна выполняет решение суда ЕС по делу о полномочиях Дисциплинарной палаты Верховного суда - которое Варшава фактически отказалась выполнять.

Об этом заявила президенткой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы направили Польше письмо, в котором просим объяснить, как она выполняет временные меры и недавнее решение суда ЕС для обеспечения независимости судов. Еврокомиссия готова применить свои полномочия в соответствии с Договорами ЕС", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 14 июля Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить действие национального законодательства, касающегося полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда, до принятия финального решения.

Почти сразу же после этого Варшава фактически заявила об отказе выполнять решение - Конституционный суд Польши постановил, что присужденные судом ЕС временные меры противоречат Конституции Польши.

Еврокомиссия заявила, что это решение КС подтверждает опасения относительно ситуации с верховенством права в Польше.

15 июля Суд ЕС опубликовал новое решение по иску Еврокомиссии, постановив, что дисциплинарные процедуры против судей в Польше не соответствуют законодательству Евросоюза.

Темы: ПольшаЕСсуд
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