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Украина и Венгрия одобрили соглашение о взаимном признании образовательных документов

Четверг, 22 июля 2021, 12:35
Украина и Венгрия одобрили соглашение о взаимном признании образовательных документов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его венгерский коллега Петер Сийярто в четверг подписали в Киеве межправительственное соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы подписали два документа. Первый документ - соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях. Благодаря этой сделке украинские граждане в Венгрии и венгерские граждане в Украине смогут пользоваться национальными образовательными и научными документами", - рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он поблагодарил коллег из министерства образования и науки Украины и их угорским партнерам за то, что "это многострадальноея соглашение все же было доведено до логического конца".

"Сегодня мы его подписали, чтобы упростить жизнь нашим гражданам", - отметил министр.

Кулеба отметил, что это соглашение является важным элементом в решении проблем в образовательной сфере, которые накопились с Венгрией за последние годы.

"Мы продолжаем двигаться к решению всех колючових проблем с Венгрией в наших двусторонних отношениях", - выразил уверенность министр.

Петер Сийярто со своей стороны подчеркнул, что подписание соглашения свидетельствует о том, что "нет нерешаемых проблем, только нужно много работать".

Кулеба добавил, что вторым подписанным документом является меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки дипломатических кадров.

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Темы: Венгрия
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