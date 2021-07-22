Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Во Франции произошел сбой в работе сайтов ряда известных СМИ и сервисов

Четверг, 22 июля 2021, 22:48

Во Франции вечером 22 июля в течение часа наблюдались проблемы с доступом к сайтам ряда СМИ и сервисов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Сайты стали недоступными в период между 17:30 и 18:30 по местному времени.

Среди СМИ, проблемы возникли как минимум у сайтов Le Figaro, Le Parisien и Liberation. Временно недоступными были также сайты авиакомпании Air France, сервисов Airbnb, Steam, PlayStation Network.

Вероятнее всего, сбой произошел в результате технических проблем у компании Akamai, специализирующейся на размещении и доставке информации с сайтов - компания опубликовала сообщение, что знает о проблеме и решает её, а через час - о восстановлении нормального функционирования.

Похожий сбой произошел 8 июня этого года, когда временно были недоступны сайты ряда СМИ - Le Monde, New York Times, L'Obs, BBC, CNN, а также Amazon и других сервисов и некоторых госучреждений. Причиной назвали технические проблемы в компании Fastly.

Темы: Франция
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото13 россиян пытались пересечь границу Украины по поддельным документам

Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки

"Причастны спецструктуры Украины": Молдова расследовала исчезновение Чауса

Франция открыла границы для украинцев

Вступил в силу закон о коренных народах Украины

В Украине новый рекорд вакцинации от COVID-19 - почти 140 тысяч в сутки

Все новости...
Франция
Во Франции заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 150%
С помощью шпионской программы Pegasus могли следить за Макроном и министрами
Франция отменила требование о ПЦР-тестах для вакцинированных украинцев
Последние новости
14:30
Еврокомиссия получила ноту Украины о консультациях по "Северному потоку-2"
14:21
На Киевщине сдирали взятки с ветеранов АТО/ООС за инвалидность
14:15
"Посланники Украины": языковой омбудсмен призвал олимпийцев говорить на украинском
14:12
Відкриття ринку землі: уже уклали майже 1,8 тисячі угод
14:02
Канал "1+1" решил снова показывать фильмы на русском
13:58
Главный санврач прогнозирует возвращение Украины в "красную зону" COVID-19
13:48
Twitter отчитывается о самом быстром росте доходов с 2014 года
13:42
фотоСиловики изъяли партию героина на более 1 млрд грн - ОГП
13:33
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Укрзализныци на уровне "B"
13:22
фото13 россиян пытались пересечь границу Украины по поддельным документам
Все новости...