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Швеция открывает въезд для украинских туристов с 26 июля

Пятница, 23 июля 2021, 09:32
Швеция открывает въезд для украинских туристов с 26 июля

Швеция с 26 июля отменяет ограничения для осуществления необязательных, в частности, туристических путешествий для граждан Украины.

Об этом говорится в официальном сообщении шведского правительства, пишет "Европейская правда".

"Правительство 22 июля постановило, что жители Украины будут освобождены от запрета на въезд ... Эти поправки вступают в силу с 26 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

МИД Украины отмечает, что остается в силе требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или наличии сертификата о вакцинации при въезде в страну иностранцев, на которых не распространяется запрет на въезд.

Сейчас Швеция признает только сертификаты о вакцинации, выданные в странах ЕС/ЕЭП или в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане. Въезд в страну будет разрешен, если с даты получения второй дозы вакцины covid-19 прошло 14 дней.

Швеция признает вакцины, утвержденные согласно постановлению (ЕС) 726/2004, или разрешены ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Это, в частности, вакцины Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran), Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna), Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca), COVID-19 vaccine Janssen, COVID-19 vaccine AstraZeneca / SKBio, COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine), COVID-19 vaccine BIBP / Sinopharm, CoronaVac (COVID-19 vaccinе Sinovac).

ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до въезда в Швецию (считается время с момента сдачи биологического материала). Требование распространяется на иностранцев, которым исполнилось 18 лет.

О том, как в Европе восстанавливаются путешествия для украинских туристов, читайте в статье: Отпуск в Европе: кто еще планирует пускать туристов из Украины и как попасть в "закрытые" страны

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