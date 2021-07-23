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На востоке Франции возникла большая пробка из-за рассыпавшегося из грузовика кофе

Пятница, 23 июля 2021, 15:35

На автодороге на востоке Франции возникла большая пробка из-за мелкого ДТП с участием грузовика, перевозившего кофе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел днем ​​22 июля на пути между городами Баль и Мюльхаузе в департаменте Высокий Рейн.

Как рассказали в жандармерии, после незначительного ДТП с участием грузовика из него на 400-500 метров рассыпались многочисленные упаковки с капсулированным кофе.

Некоторые водители, которые ехали следом, начали останавливаться и выходить из авто, чтобы подобрать утерянный товар. Как свидетельствуют видео с места происшествия, некоторые люди несли упаковки в свои авто, некоторые, похоже, к пострадавшему грузовику. 

Так продолжалось, пока на место не прибыла полиция.

Несмотря на неосторожность автомобилистов, никто не пострадал.

Темы: Франция
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