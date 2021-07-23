Немецкие аптеки прекратили выдавать COVID-паспорта из-за проблем с кибербезопасностью

В Германии аптеки перестали выдавать сертификаты о вакцинации против COVID-19 после обнаружения ошибок в системе безопасности на сервере Немецкой ассоциации аптек (DAV).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

Журналистам издания удалось "получить доступ фиктивного владельца аптеки к серверу DAV" с помощью фальсифицированных документов "и, таким образом, создать два свидетельства о вакцинации".

После обнародования этой информации выдача сертификатов приостановлена на время проведения проверок. Ассоциация аптек заявила, что случаи несанкционированного доступа пока не зафиксированы.

Handelsblatt заявила, что был обнаружен серьезный пробел в системе безопасности при выдаче цифровых сертификатов.

Доступ к самой системе газета получила с помощью двух компьютерных экспертов, которые показали, что портал имеет существенные недостатки.

По данным DAV, неясно, когда аптеки снова смогут выдавать сертификаты. Однако ассоциация убеждена, что более 25 млн выданных сертификатов на данный момент получены из официально зарегистрированных аптек.

Напомним, в Германии количество людей, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, превысило 50 млн.