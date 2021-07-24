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В Исландии – вспышка Covid, в стране ужесточили карантин

Суббота, 24 июля 2021, 11:36
В Исландии – вспышка Covid, в стране ужесточили карантин

Исландия с полуночи 24 июля ввела строгие карантинные ограничения для сдерживания эпидемии коронавируса после того, как в стране начало расти количество заражений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RÚV.

Ограничения будут действовать предварительно до 13 августа. В Министерстве здравоохранения заявили, что надеются с помощью таких мер избежать дальнейшего ухудшения ситуации.

Массовые собрания ограничиваются участием до 200 человек, за исключением детей до 6 лет, и в людных местах требуется соблюдать дистанцию ​​не менее 1 метра.

Возвращается масочный режим внутри помещений, а также на улице, если скученность людей не позволяет держать безопасную дистанцию. Требование масок не распространяется на маленьких детей.

Устанавливаются ограничения на количество людей, которые одновременно могут находиться в магазинах.

Спортзалы, бассейны, музеи должны будут принимать посетителей не более чем на 75% своей площади и проводить дезинфекцию поверхностей.

Спортивные состязания разрешены с участием до 100 человек, и до 200, если предусмотрены фиксированные места, и без работы точек продажи еды.

Репетиции и концерты разрешены с участием до 100 человек, и только с фиксированными сидячими местами. Кинотеатры могут принимать в залах не более 200 человек, такое же ограничение устанавливается для религиозных собраний. Во время перерывов не позволено продавать еду и напитки.

Ресторанам и развлекательным заведениям разрешено работать не дольше чем до 23:00, с окончательным закрытием в полночь. При этом требуется регистрировать контакты клиентов.

Отдельный свод правил разработали также для многочисленных кемпингов.

Резкий скачок заражений в стране зарегистрировали в последние несколько дней - после единичных случаев в течение июня-июля, количество заражений выросло до сотни и один раз - более сотни в сутки. Это самая большая вспышка с октября 2020 года.

Население Исландии - около 357 000 человек.

Показатели вакцинации от коронавируса в Исландии одни из самых высоких в Европе - полностью привиты 82,6% взрослого населения.

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Темы: Исландиякарантинкоронавирус
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