В Тбилиси задержали еще одного подозреваемого в избиении оператора на акции против ЛГБТ

Полиция Тбилиси задержала еще одного фигуранта дела об избиении оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкарава, смерть которого вызвала новую волну протестов с требованием отставки премьера.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузии", об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

Задержанного 30-летнего гражданина подозревают в том, что он был одним из лиц, нанесших физические повреждения оператору, когда он выполнял свою журналистскую работу.

Его обвиняют по трем статьям уголовного кодекса - препятствование журналистской деятельности, преследование с применением силы или угрозой применения силы, а также организация группового насилия, руководство им или участие в нем.

Всего в делах о нападении на журналистов во время событий 5 июля полиция задержала 25 человек. Из них шестеро проходят по делу избиения Лексо Лашкарава. Еще трем предъявлены обвинения в нападении на офис организации "Тбилиси Прайд". Одного задержали за нападение на случайного прохожего.

Напомним, всего во время акций против ЛГБТ-прайда в Тбилиси пострадали 53 представителя СМИ. Лексо Лашкарава получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга. После операции его выписали, но на шестой день после избиения он умер дома.

В МВД Грузии начали распространять версию, что оператор мог умереть в результате передозировки наркотических средств. Коллеги и семья не верят в предварительную версию следствия и обвиняют власть в попытке сфальсифицировать материалы дела и дискредитировать погибшего.

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