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В небе на юге Норвегии наблюдали падение крупного метеорита

Понедельник, 26 июля 2021, 11:55

В небе над югом Норвегии в ночь на 25 июля наблюдали падение крупного и яркого метеорита.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Свидетели, наблюдавшие его, говорят, что от горящего небесного тела стало ясно как днем, и что сначала это было похоже на негаснущий вспышка молнии.

По данным Norwegian Meteor Network, метеор появился в 1:08:47 и его можно было видеть около пяти секунд.

"Мы знаем, что он упал где-то в Финнемарке (природный заповедник) неподалеку от Лиера", - рассказал представитель организации Вегард Лундби.  

По словам его коллеги Стейнаром Митскогена, метеор на момент входа в атмосферу Земли мог весить несколько килограммов, а к земле мог долететь кусок весом несколько килограммов - но и не исключено, что он полностью сгорел в атмосфере.

Ученые отправятся на поиски обломков небесного тела, когда сделают точные расчеты координат зоны поиска из видеозаписей. Они надеются успеть быстрее, чем профессиональные охотники за метеоритами, которые коллекционируют их или продают. По норвежскому законодательству это не запрещено.

Темы: космос
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