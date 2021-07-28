На границе Армении и Азербайджана произошли новые столкновения, есть погибшие

На границе Армении и Азербайджана в ночь на 28 июля произошли новые столкновения, в которых стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий погибли трое военных с армянской стороны, точной информации о потерях Азербайджана нет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Минобороны Армении заявили, что в 03:40 "подразделения вооруженных сил Азербайджана совершили нападение на армянские позиции, расположенные на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы", цитирует ведомство "Радио Азатутюн".

Бои начались в районе от Сотка в Верин Шоржа.

Около 8 утра Минобороны Армении сообщило о трех погибших военных и двух раненых и утверждает, что потери есть с обеих сторон.

В ведомстве обвинили Баку в нарушении режима тишины перед будущими переговорами в Москве. "Противник пытается улучшить свои позиции, создавая благоприятные условия для продвижения", - заявили в Минобороны Армении.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что на 9:20 "азербайджанские подразделения, инициировавшие атаку на армянские позиции, понесли потери и были отброшены на исходные позиции", перестрелки продолжаются. Она добавила, что на других участках границы ситуация остается стабильной.

Минобороны Азербайджана около 10 утра по местному времени опубликовало сообщение о том, что "меры в ответ на провокацию, начатую вооруженными силами Армении" продолжаются и ситуация "под контролем подразделений Азербайджана". О потерях в сообщении не упоминают.

Минобороны Азербайджана также отрицает, что от обстрелов пострадали гражданские объекты на территории Армении, назвав это дезинформацией.

"Призываем военно-политическое руководство Армении воздержаться от авантюристических действий, провокаций и сознательного обострения ситуации на государственной границе двух стран и начать переговоры о делимитации государственной границы ... Ответственность за эскалацию полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - добавляют в заявлении.

В Министерстве иностранных дел Армении в свою очередь возложили ответственность за дальнейшее обострение на Азербайджан и отметили, что азербайджанские военные незаконно находятся на суверенной территории страны. "В ответ на применение силы Азербайджаном против территориальной целостности Армении, Республика Армения задействует весь военно-политический инструментарий, предусмотренный международным правом", - добавляют в заявлении.

Напомним, 23 июля Ереван и Баку заявили о перестрелке на границе, в результате которой получили ранения трое армянских военнослужащих и погиб один военный Азербайджана. Стороны обвинили друг друга в провокации и отрицают, что первыми открыли огонь.

Перед этим последний виток обострения между Арменией и Азербайджаном произошел во второй половине мая. 12 мая премьер Армении заявил, что военные Азербайджана пересекли границу в районе озера Севлич и углубились на территорию Армении на 3,5 км. В МИД Азербайджана в ответ заявили, что армия Азербайджана занимает свои позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года.

25 мая на этой же приграничной территории произошла перестрелка, в результате которой погиб армянский военный.

27 мая Армения заявила о захвате военными Азербайджана шестерых армянских солдат, когда те выполняли инженерные работы. В Азербайджане на это ответили, что захваченные армянские военные зашли вглубь территории Азербайджана в составе двух диверсионно-разведывательных групп, поэтому были разоружены и задержаны. Армения заявляет, что солдаты находились на территории собственной страны.

Пашинян выступил с официальным предложением разместить на границе международных наблюдателей, назвав ситуацию "взрывоопасной".

ЕС призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации и предложил помощь в делимитации и демаркации границ.

Подробнее об этом в статье: В Россию за помощью: почему Армении и Азербайджану грозит новая война.