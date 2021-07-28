Пять стран присоединились к продолжению "крымских санкций" ЕС

Грузия, Албания, Македония, Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций Евросоюза из-за незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС во вторник, пишет "Европейская правда".

21 июня Совет Европейского Союза решил продлить санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, на еще один год до 23 июня 2022 года.

Санкции распространяются на целевой импорт в ЕС продуктов, происходящих из Крыма или Севастополя, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе.

Экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.

"Страны-кандидаты Македония и Албания, страна EFTA Норвегия, которая является членом Европейского экономического пространства, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Рады", - сказано в сообщении.

Санкции ЕС впервые были введены в июне 2014 года в ответ на попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну.

Другие меры ЕС, реализованные в ответ на кризис в Украине, включают экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, и индивидуальные ограничительные меры.