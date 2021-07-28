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28 государств и международных организаций подтвердили участие в Крымской платформе - Кулеба

Среда, 28 июля 2021, 11:01

Свое участие в саммите Крымской платформы, который запланирован на 23 августа, подтвердили 28 государств и международных организаций.

Об этом в среду сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Уже 28 государств и международных организаций подтвердили участие в саммите Крымской платоформы. Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Еще никогда такое количество государств не собиралось в Украине для проведения подобного мероприятия на уровне президентов, премьер-министров, председателей парламентов, членов правительств", - сказал Кулеба.

Он не стал уточнять, о каких именно государствах и организациях говорится, однако отметил, что ожидается участие всех ведущих государств-партнеров Украины в Европе и Северной Америке.

По словам Кулебы, Украине удалось сформировать ядро ​​международной коалиции для освобождения Крыма несмотря на системные действия России, которая, по его словам, отговаривает  государства участвовать в международной коалиции.

"Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деокупации полуострова.

Как сообщалось, США определились с представителем на первом саммите "Крымской платформы" - им будет министр транспорта Питер Буттиджедж.

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