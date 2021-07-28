Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба объяснил, зачем Украина передает Литве колючую проволоку

Среда, 28 июля 2021, 15:02
Кулеба объяснил, зачем Украина передает Литве колючую проволоку

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил решение о передаче Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на объяснение министра, опубликованном на его Facebook-странице.

28 июля на заседании правительство одобрило проект указа президента Украины о предоставлении гуманитарной помощи Литве.

"Не помню, чтобы гуманитарная помощь предоставлялась в виде колючей проволоки. Но реальность требует именно такой дружеской помощи. Литва сейчас столкнулась с беспрецедентным миграционным кризисом. Александр Лукашенко решил отомстить Литве за жесткую позицию в отношении себя... провоцируя поток беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, стремящихся прорваться в Литву из Беларуси ", - пояснил министр иностранных дел.

Он отметил, что с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской границе задержаны 2839 нелегальных мигрантов - это в 35 раз превышает прошлогодний показатель.

"Литва взялась срочно укреплять границу, но на прошлой неделе оказалось, что ей не хватает колючей проволоки. Немного вотсап-дипломатии в воскресенье с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом, политическая воля президента Зеленского и премьера Шмыгаля помочь друзьям - и проволока нашлась, а решение правительства быстро принято", - добавил Кулеба.

По его словам, конкретные объемы прорабатываются по дипломатическим каналам с литовской стороной, "потому что есть технические нюансы".

Как сообщалось, в среду 28 июля Служба охраны государственной границы Литвы сообщила о рекордном числе задержанных мигрантов, нелегально пересекли литовскую границу с Беларусью. За сутки пограничники задержали 171 нелегального мигранта - это максимальное количество задержанных нелегалов в сутки в этом году.

Сейм Литвы провозгласил рост потоков нелегальных мигрантов из Беларуси гибридной агрессией.

12 стран ЕС отправили гуманитарную помощь Литве для мигрантов из Беларуси.

Темы: Кулеба ДмитрийЛитваБеларусьграницабеженцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба о саммите Альянса: НАТО не должен держать членство Украины "в подвешенном состоянии"
Кулеба призвал Берлин отказаться от блокирования быстрого вступления Украины в НАТО
В НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины - Кулеба
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: