Кулеба объяснил, зачем Украина передает Литве колючую проволоку

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил решение о передаче Литве гуманитарной помощи в виде колючей проволоки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на объяснение министра, опубликованном на его Facebook-странице.

28 июля на заседании правительство одобрило проект указа президента Украины о предоставлении гуманитарной помощи Литве.

"Не помню, чтобы гуманитарная помощь предоставлялась в виде колючей проволоки. Но реальность требует именно такой дружеской помощи. Литва сейчас столкнулась с беспрецедентным миграционным кризисом. Александр Лукашенко решил отомстить Литве за жесткую позицию в отношении себя... провоцируя поток беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, стремящихся прорваться в Литву из Беларуси ", - пояснил министр иностранных дел.

Он отметил, что с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской границе задержаны 2839 нелегальных мигрантов - это в 35 раз превышает прошлогодний показатель.

"Литва взялась срочно укреплять границу, но на прошлой неделе оказалось, что ей не хватает колючей проволоки. Немного вотсап-дипломатии в воскресенье с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом, политическая воля президента Зеленского и премьера Шмыгаля помочь друзьям - и проволока нашлась, а решение правительства быстро принято", - добавил Кулеба.

По его словам, конкретные объемы прорабатываются по дипломатическим каналам с литовской стороной, "потому что есть технические нюансы".

Как сообщалось, в среду 28 июля Служба охраны государственной границы Литвы сообщила о рекордном числе задержанных мигрантов, нелегально пересекли литовскую границу с Беларусью. За сутки пограничники задержали 171 нелегального мигранта - это максимальное количество задержанных нелегалов в сутки в этом году.

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