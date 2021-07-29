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Правительство Чехии предлагает дополнительный оплачиваемый отпуск для вакцинированных

Четверг, 29 июля 2021, 15:02
Фото с Twitter ЕП

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил предоставить два дополнительных дня оплачиваемого отпуска всем работникам, работающим в государственной администрации, включая работников министерства, учителей или полицейских, которые были привиты против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Бабиш сказал, что правительство хочет мотивировать людей к вакцинации, для чего недавно ввело призы и конкурсы для людей, которые прививаются в новых центрах прививки крупных городах, где больше не требуется регистрация.

Премьер заявил, что правительство призывает всех министров предоставить два выходных всем работникам, которые покажут сертификат COVID-19. Сюда будут входить все, кто был привит с января. Он рекомендовал регионам, муниципалитетам и компаниям последовать их примеру.

Однако, как написал в своем Twitter экономист Лукаш Кованда, этот "бонус" обойдется чешской экономике в более чем 800 млн евро.

Интерес к вакцине в Чехии уменьшается – 4,5 миллиона из 10,5 миллиона населения сейчас полностью вакцинированы, и около половины населения к этому времени планировали иммунизацию. В результате темпы кампании вакцинации Чехии чуть ниже среднего по сравнению с остальной Европой.

Напомним, в Чехии с 1 августа будут смягчены ограничения по борьбе с коронавируса, невакцинированным будет разрешено посещать ночные клубы и увеличится допустимое количество людей на разных мероприятиях.

Темы: Чехиявакцинация
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