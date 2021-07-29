Турция выдала украинским перевозчикам 6000 дополнительных разрешений
Украина и Турция после рабочих консультаций на уровне профильных структур договорились об обмене разрешениями на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.
Украина получила дополнительные разрешения на грузовые перевозки следующих видов: 3000 для пустого въезда автомобилей, 1000 для перевозки в/из третьих стран и 2000 для двусторонних перевозок.
"Уже к концу текущей недели разрешения передадут в посольство Украины в Турецкой Республике, а уже в августе разрешения будут в Украине для оформления украинским перевозчикам. Также сейчас активно работаем над тем, чтобы увеличить количество международных дополнительных разрешений по ключевым направлениям", - сказал министр Александр Кубраков.
Согласно информации Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, по состоянию на июль квота разрешений для пустого въезда и перевозки в/из третьих стран была полностью исчерпана украинскими перевозчиками.