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Турция выдала украинским перевозчикам 6000 дополнительных разрешений

Четверг, 29 июля 2021, 16:52

Украина и Турция после рабочих консультаций на уровне профильных структур договорились об обмене разрешениями на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Украина получила дополнительные разрешения на грузовые перевозки следующих видов: 3000 для пустого въезда автомобилей, 1000 для перевозки в/из третьих стран и 2000 для двусторонних перевозок.

"Уже к концу текущей недели разрешения передадут в посольство Украины в Турецкой Республике, а уже в августе разрешения будут в Украине для оформления украинским перевозчикам. Также сейчас активно работаем над тем, чтобы увеличить количество международных дополнительных разрешений по ключевым направлениям", - сказал министр Александр Кубраков.

Согласно информации Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, по состоянию на июль квота разрешений для пустого въезда и перевозки в/из третьих стран была полностью исчерпана украинскими перевозчиками.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турция
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