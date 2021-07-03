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СМИ: Связанные с Россией хакеры взломали 200 американских компаний

Суббота, 3 июля 2021, 01:50

Хакерская группа, связанная с Россией, взломала около 200 американских компаний в результате крупномасштабной атаки с использованием программ-вымогателей.

Источник: Bloomberg со ссылкой на данные компаний Huntress Labs и Recorded Future, занимающихся кибербезопасностью, Reuters

Детали: Как отмечается, 200 американских компаний пострадали от атак после инцидента в американской ИТ-компании Kaseya в Майами. Атакован мог быть ее инструмент VSA (программное обеспечение Virtual System Administrator), который используется IТ-специалистами для мониторинга и управления серверами, настольными компьютерами, сетевыми устройствами и принтерами.

Kaseya заявила, что проводит расследование, и посоветовала своим клиентам выключить VSA. У Kaseya 40 тысяч клиентов, но не все используют этот инструмент.

Bloomberg пишет, что выбрав целью поставщика IT-услуг, хакеры могут получить доступ и проникнуть в компьютерные сети своих клиентов.

Сообщается, что вероятно хакерская группа, стоящая за атакой, - это REvil.

Напомним: REvil также стояла за атакой на поставщика мяса JBS.

Темы: хакерыРосcияСША


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