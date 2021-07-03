Оккупанты за сутки 19 раз нарушили "тишину"

За сутки 2 июля в районе ООС зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В районе Золотого-4 враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Вблизи населенного пункта Гнутово оккупанты трижды открывали огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Авдеевки противник 5 раз вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Пески российские оккупанты осуществляли обстрелы из минометов 82-го калибра.

У Старогнатовки враг трижды обстреливал украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения БМП-1.

В районе Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Красногоровки российские наемники осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Каменки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также оккупанты дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

По состоянию на 7:00 утра 3 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Возле населенного пункта Невельское вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.