Оккупанты за сутки 19 раз нарушили "тишину"
За сутки 2 июля в районе ООС зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Источник: пресс-центр ООС
Детали: В районе Золотого-4 враг обстреливал украинские позиции из минометов 82-го калибра.
Вблизи населенного пункта Гнутово оккупанты трижды открывали огонь из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Авдеевки противник 5 раз вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении населенного пункта Пески российские оккупанты осуществляли обстрелы из минометов 82-го калибра.
У Старогнатовки враг трижды обстреливал украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения БМП-1.
В районе Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Красногоровки российские наемники осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Каменки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также оккупанты дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
По состоянию на 7:00 утра 3 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Возле населенного пункта Невельское вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.