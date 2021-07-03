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В РФ заявили, что направили ракетный катер к украинскому судну

Суббота, 3 июля 2021, 08:43

В РФ заявили, что направили ракетный катер Черноморского флота к украинскому рыболовецкому судну, которое терпит бедствие в Черном море.

Источник: Интерфакс со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота

Дословно: "Ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна "ОД-2592" (экипаж 4 человека, порт приписки Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь".

Детали: Отмечается, что ранее экипаж "Ивановца" на международном канале связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна "ОД-2592", капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.

"Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна "ОД-2592"", - говорится в сообщении.

В центре управления обороной РФ отметили, что в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота и пограничный корабль "Безупречный" ПС ФСБ России.

Позже в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что жизни экипажа украинского рыболовного судна, которое терпит бедствие в Черном море, ничего не угрожает, к нему направлен буксир из Одессы.

ОбновленоПозже в Региональном управлении морской охраны Государственной пограничной службы Украины сообщили, что катер морской охраны "Балаклава" взял на буксир фелюгу, которая потерпела бедствие в открытом море и была обесточена, и буксирует ее в порт выхода в Очаков.

Темы: РосcиякораблиЧерное море


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