Судно, потерпевшее бедствие в Черном море, взяли на буксир – ГПСУ

Рыболовецкое судно, которое потерпело крушение в Черном море, взято на буксир украинским катером морской охраны.

Источник: представитель Регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Наталья Гуменюк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Катер морской охраны "Балаклава" уже взял на буксир фелюгу, которая потерпела бедствие в открытом море, была обесточена, и сейчас буксирует ее в порт выхода в Очаков.

Навстречу выдвинулся владелец на другой фелюге. Вероятно, что они встретятся в море".

Детали: Гуменюк объяснила, что судно было обесточено, поэтому не могло сообщить украинским властям о сложившейся ситуации и подало сигнал спасения.

"В таких ситуациях действительно есть только возможность передавать сигнал спасения. Поэтому они запросили, чтобы ближайшие судна проинформировали украинские власти о необходимой им помощи", - сказала она.

Что предшествовало: В субботу утром в РФ заявили, что направили ракетный катер Черноморского флота к украинскому рыболовецкому судну, которое терпит бедствие в Черном море.

Отмечалось, что экипаж катера на международном канале связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна "ОД-2592", капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.