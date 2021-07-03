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В Днепре произошел конфликт из-за билбордов, есть пострадавшие

Суббота, 3 июля 2021, 12:32
В Днепре произошел конфликт из-за билбордов, есть пострадавшие
"Днепр оперативный"

В Днепре в результате конфликта из-за демонтажа рекламных носителей пострадал сотрудник "Муниципальной Варты", также журналист заявил об избиении и повреждении камеры.

Источник: полиция Днепропетровской области, "Днепр оперативный"

 

Дословно полиция: "По предварительной информации, 2 июля около 18:00 на пр. Пушкина происходил демонтаж рекламных носителей в соответствии с решением Днепропетровского городского совета. Для прекращения работ на место прибыла группа мужчин, в результате чего между двумя конфликтующими сторонами произошла драка. Полицейские, прибывшие на вызов о хулиганских действиях, прекратили конфликт.

В результате во время драки телесные повреждения получил сотрудник "Муниципальной Варты". Также в полицию обратился журналист одного из местных телеканалов с заявлением об избиении и повреждения видеокамеры. По данному факту проводится проверка".

Детали: За грубое нарушение общественного порядка и по подозрению в нанесении телесных повреждений полицейские доставили в отделение полиции пять участников конфликта с обеих сторон. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Устанавливаются другие участники хулиганских действий.

Следователями было открыто уголовное производство – по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, по данным "Днепра оперативного", конфликт устроили "молодчики Загида Краснова" из-за демонтажа незаконно установленных бигбордов, которые принадлежат одной из его компаний.

Издание сообщает, что сотрудник КП "Муниципальная Варта" получил тяжелые ранения в голову, прибывший на место экипаж патрульный полиции срочно доставил его в больницу.

Как стало известно "Днепру Оперативному", в Днепре объявлен план "Перехват". Правоохранители разыскивают автомобиль Mazda синего цвета, из которого выбежали неизвестные, совершили перестрелку и скрылись в неизвестном направлении.

Справка: Загид Краснов был основным соперником мэра Днепра Бориса Филатова на выборах 2020 года. Родом из Дагестана, в Украину приехал в 90-х годах на обучение. По словам собеседников УП в днепровских политических кругах, в 90-е его связывали с крышеванием металлоломного бизнеса.

Краснов – долларовый миллионер. В официальных активах кандидата и его семьи – бизнес в сфере недвижимости, производства электроэнергии, гостиничной сфере, акции "Днепропетровского стрелочного завода" и "Запорожского завода железобетонных шпал".

При Леониде Кучме Краснов работал в комитете по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при президенте. На выборах 2004 года возглавил и финансировал днепропетровский штаб Виктора Ющенко. В 2005 году Краснов пошел на местные выборы во главе политсилы Павла Лазаренко "Громада".

В горсовете партия Краснова-Лазаренко создала коалицию с "Партией регионов".

Во время Революции Достоинства политик снова быстро сориентировался и финансово поддерживал Евромайдан.

Сейчас Краснов – депутат горсовета от местной партии "Гражданская сила".

Читайте также: Филатов против Краснова. Как Днепр готовится ко второму туру выборов

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