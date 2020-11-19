Филатов против Краснова. Как Днепр готовится ко второму туру выборов

Найближчої неділі, 22 листопада, Дніпро обиратиме нового мера. Щоправда, малоймовірно, що міський голова там стане новим.

У першому турі за чинного мера Бориса Філатова проголосували 46,41% дніпрян. За його найближчого конкурента, лідера місцевої політсили "Сила громад" Загіда Краснова – 13,15%.

Попри серйозний розрив, обидва кандидати готуються до другого туру наче до війни. В особистих розмовах кандидати з відвертою неприязню говорять один про одного та звинувачують у скупці голосів і фальсифікаціях.

Можливо, така емоційна напруга є спробою змусити виборців прийти на дільниці і проголосувати. Низька явка через коронавірус на цих місцевих виборах є чи не найбільшою спільною проблемою як для Філатова, так і для Краснова.

Для чинного мера важливо максимально мобілізувати своїх прихильників, для його опонента – привести на дільниці тих, хто не хоче підтримувати Філатова за будь-яких умов.

"Українська правда" з’їздила у Дніпро, поспілкувалася з двома кандидатами і їхніми штабами, а також на власні очі подивилась, як в умовах COVID-19 місто готується до другого туру мерських перегонів.

Хто проти кого

В останні дні перед другим туром виборів мешканці Дніпра живуть абсолютно звичним життям. Складається враження, що навіть коронавірус для них не є чимось серйозним. Наприклад, ви спокійно можете гуляти по торговому центру без маски і охоронці вам навіть зауваження не зроблять.

Так само дніпрян не особливо обтяжує агітація кандидатів у мери. На вулицях немає агітаційних наметів, волонтери не роздають листівки з обличчями кандидатів, автобусні зупинки не обклеєні політичними плакатами.

Єдине, що нагадує про вибори у місті – білборди. Центр Дніпра приблизно порівно завішаний бордами Краснова та Філатова.

У своїй рекламній продукції Краснов використовує червоний та зелений колір. У гаслі бордової кампанії цього кандидата немає особливого креативу і звучить воно прямо так: "За Краснова".

У Краснова серйозна політична біографія. Це вже третій його похід на вибори мера Дніпра всі фото: УП

"Любити – це значить віддавати частинку себе. Якщо ти любиш, воно повинно бути проявлено в справах. Це гасло не тільки кампанії, це ідеологія нашої партії", – дещо розмивчасто описує УП генеральне гасло своєї виборчої кампанії сам Загід Краснов.

Політтехнологи Філатова більше заморочились із зовнішньою рекламою. У чинного мера Дніпра білборди двох типів: перший з фотографією мера, другий – із закликом прийти на вибори 22 листопада.

Крім того, борди Філатова поділені на кілька меседжів: "Люби Дніпро", "Цінуй Дніпро", "Захисти Дніпро".

Політтехнологи Філатова більше заморочились із зовнішньою рекламою, поділивши меседжі на бордах

Білборди – це лише вершина піару кандидатів перед другим туром.

У Дніпрі потужно працює брудна діджитал-битва за мерське крісло. Якщо ви переглядаєте будь-який сайт у місті, перед вами обов’язково відкривається віконечко з посиланням на Youtube, де розповідають, як Філатов "убив освіту", або відео, де Краснов нібито дає інтерв’ю шкарпетці. Так, cаме шкарпетці!

Однак, в останні тижні перед виборами претенденти на мерський пост думають не тільки про медійність, але й про підтримку з боку інших політичних сил. Тому як Філатов, так і Краснов ведуть активну переговорну роботу.

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Про підтримку Філатова вже заявила "Європейська Солідарність".

Цікава історія вийшла з підтримкою чинного мера партією ОПЗЖ. Газета Дніпровської міськради "Наше місто" 11 листопада написала, що у другому турі ОПЗЖ підтримує Філатова, але згодом співголова цієї політсили Вадим Рабінович у своєму відеозверненні назвав таку інформацію фейком.

"Рішення про підтримку партія не приймала. Але там на місці наші не хочуть Краснова", – пояснив УП у приватній розмові один з лідерів ОПЗЖ. У будь-якому разі, як пояснюють джерела УП в Дніпрі, фракція ОПЗЖ в міськраді готова співпрацювати з Філатовим.

У свою чергу Загіда Краснова підтримала партія "Батьківщина", з якою в нього давно хороші відносини.

Свою неформальну допомогу йому також надаватиме партія "Слуга народу" – через напружені відносини Офіса президента з чинним мером.

Підтвердженням підтримки "СН" є заява першого номеру списку партії президента до облради Святослава Олійника, де той закликав дніпрян голосувати за Краснова.

"Особисто знаю обох кандидатів. Але свою підтримку хочу висловити людині, яка на мій погляд є більш гідною – Краснову", – написав перший номер списку СН до Дніпровської облради у своєму Facebook.

Олійник не просто представник "Слуги народу" в обласній раді – це дуже близька людина до Ігоря Коломойського, у якого з 2016 року відверто неприязні відносини з Філатовим.

"Коломойський підтримує Краснова тільки, щоб Борю опустити. Я б сказав по-іншому – він танцює навколо Краснова. Звісно, що Ігор Валерійович не вкладається в нього грошима, адже він не витрачає на вітер, але медійкою і іншими непублічними речами йому допомагає", – розповідає УП не під запис один із відомих політиків Дніпра, добре знайомий і з Красновим, і з Філатовим, і з Коломойським.

"Був би це не Загід, а Іванов, Петров чи Сидоров, Бєня би підтримав будь-кого, хто вийшов зі мною до другого туру", – додає Філатов.

УП напряму запитала Ігоря Валерійовича про його політичні симпатії у Дніпрі, однак на момент виходу цієї статті відповіді на наші запитання ми не отримали.

Хочете дізнатися більше про закулісся виборів? 26 листопада о 19:00 наші журналісти зустрінуться із членами Клубу УП і розкажуть усе, що знають про місцеві вибори. Реєстрація на подію доступна в онлайн-кабінеті учасника Клубу УП. Долучайтеся!

Борис Філатов

Чинний мер сподівався на перемогу вже у першому турі, але результат виборів 25 жовтня став для нього електоральним ляпасом.

Тепер за лічені дні до дня тиші Філатов намагається встигнути сходити на важливі телеефіри та провести якомога більше зустрічей з виборцями.

Пред початком виборчої кампанії він разом з низкою мерів завбачливо створив загальнонаціональний проект "Пропозиція".

Попри те, що партія показала, м’яко кажучи, не найкращий результат по країні, вона надала Філатову додаткову можливість для присутності на центральних каналах.

"Коли ще було тепло, я зустрічався у дворах, щоб дотримуватися соціальної дистанції. Зараз в основному на підприємства їжджу. Але зараз же змінилася картинка – людей зігнати неможливо. Більш того, я не хочу цього робити. Я дзвоню директору заводу, кажу, ось велике прохання, кому цікаво і хто не зайнятий у виробничому процесі, нехай прийдуть послухають. Ну для розуміння, на заводі, де працює 3 тисячі людей, приходять від сили 50-70 чоловік", – розповідає УП Філатов.

Свої дії мер-кандидат узгоджує з політтехнологом Дмитром Касьяновим, з яким вони співпрацюють з попередніх місцевих виборів.

Чинний мер сподівався на перемогу вже у першому турі, але результат виборів 25 жовтня став для нього електоральним ляпасом

Касьянов досить цікава фігура у вітчизняній політиці. У 2015 році політтехнолог працював на 205 окрузі Чернігова із кандидатом у депутати, близьким соратником Петра Порошенка Сергієм Березенком. Його тодішнім конкурентом на окрузі був друг і бізнес-партнер Філатова Геннадій Корбан. Ця виборча кампанія запам’яталася однією із найбрудніших в сучасній історії.

У політичних колах Касьянова часто називають "сіточником", тобто людиною, яка вміє створювати сітки скупки голосів.

"Повірте, чинним мерам сітки не потрібні", – переконує журналістів УП мер Дніпра.

Найбільшою проблемою Філатова у другому турі стане явка.

Чинному меру стратегічно важливо, щоб його прихильники фізично дійшли на виборчі дільниці. Це непросто в умовах втоми від виборчого процесу і карантину вихідного дня.

Тому Філатову, можливо, і справді не потрібні ніякі сітки, бо в цій ситуації вони не спрацюють. Але йому точно треба мати складену базу своїх виборців, щоб таргетовано й акуратно працювати з ними до виборів.

"Ми збирали бази, це правда. Плюс у нас є ціла агітаційна мережа прихильників, які будуть ходити, обдзвонювати, розмовляти з виборцями", – пояснює УП мер Дніпра.

"Ми мотивуватимемо людей прийти на вибори через агітаційну мережу. У нас є кандидати, які обрались в міськраду від партії "Пропозиція".

Кожен з них взяв по 10-20 агітаторів. Кожен з них формує число прихильників, обходить адреси, спілкується з людьми, роздає рекламну продукцію", – більш детально розповідає УП керівник штабу партії "Пропозиція" і близький соратник Філатова Геннадій Корбан.

Загід Краснов

На відміну від Бориса Філатова, чиє ім’я знають далеко за межами рідного міста, його головний опонент на цих виборах Загід Краснов – місцевий політик.

Краснов родом з Дагестану. В Україну приїхав у 90-х роках на навчання.

Співрозмовники УП у дніпровських політичних колах розповідають, що в 90-ті чоловіка пов’язували з кришуванням металобрухтового бізнесу.

Однак все це він називає наклепом і розповідає УП іншу історію – про чесного бізнесмена, якого неможливо "зігнути":

"У 90-ті роки всі були або бандитами, або комерсантами. Або мзду знімали, або платили. Інших не було. Але були інші. Це був я. Той, хто є генеральним директором фірми, не може теоретично себе уявити блатним", – запевняє УП Краснов.

"Після закінчення інституту я рік працював тренером, а через рік відкрив фірму "Отег" (нині займається нерухомістю – УП). Я на фірмі "Отег" з 91-го року є генеральним директором. Я теоретично не можу бути блатним – зі мною як з бандитом ніхто розмовляти не буде, ніхто рахуватися не буде", – додав кандидат в мери.

Раніше чоловік розповідав, що в бізнес його позвали компаньйоном, бо був серед небагатьох людей в місті "що могли "послати" рекет".

Краснов – доларовий мільйонер. В офіційних активах кандидата та його сім’ї – бізнес у сфері нерухомості, виробництва електроенергії, готельній сфері, акції "Дніпропетровського стрілочного заводу" та "Запорізького заводу залізобетонних шпал".

Крім того, у Краснова серйозна політична біографія. Це вже третій його похід на вибори мера Дніпра.

Загід Краснов взагалі не користується послугами політтехнологів і завжди самостійно фінансує свої кампанії

За Леоніда Кучми він працював у комітеті боротьби з корупцією та організованою злочинністю при президентові.

На виборах 2004 року опинився у команді Віктора Ющенка – очолив і фінансував його дніпропетровський штаб.

Вже за рік Краснов пішов на місцеві вибори на чолі політсили Павла Лазаренка "Громада".

У міськраді партія Краснова-Лазаренка створила коаліцію з "Партією регіонів". Як розповідають у Дніпрі, в період 2006-2008 року політик активно співпрацював з "регіоналом" Олегом Царьовим.

"Ви собі не уявляєте, який у нього тоді був вплив. Вони з Царьовим фактично керували міською радою, і в Загіда навіть було прізвисько: "директор горсовета", – розповідає не під запис один з відомих дніпровських політиків.

Згодом його дороги з владою "донецьких" теж розійшлись.

Під час Революції Гідності політик знову швидко зорієнтувався і фінансово підтримував Євромайдан.

"Я ненавиджу Януковича. Я його завжди ненавидів. Я вважаю, що людина, яка двічі відсиділа, не може бути президентом апріорі", – говорить в розмові з УП кандидат в мери.

Нині Краснов – депутат міськради від місцевої партії "Громадська сила", який регулярно з’являється на телеканалах 112 та NewsOne, що належать близькому соратнику Віктора Медведчука, нардепу Тарасу Козаку.

Шансів на перемогу у другому турі у нього не так вже й багато, адже в першому турі розрив між Філатовим і Красновим склав більше 33%.

Для того, щоб обігнати опонента, йому треба вдвічі підняти явку порівняно з 25 жовтня, та заручитися підтримкою всіх, хто не хоче голосувати за Філатова.

М’яко кажучи, це надскладне завдання. Якщо не неможливе.

"Я збираюся мотивувати виборців через соціальні мережі, ми робимо на цьому акцент. Старшому поколінню, яке не в соціальних мережах – ми роздаємо газети і роздаємо листівки", – сухо говорить про свої плани на 22 листопада Краснов.

Краснов взагалі не користується послугами політтехнологів і завжди самостійно фінансує свої кампанії.

"Загід неуправляємий. Він раніше наймав якихось хлопців, вони казали, що він має робити, але той завжди робить по своєму. Він реально не слухає інших", – розповідає УП давній політичний знайомий Краснова.

На цих виборах замість професійних технологів кандидат співпрацює з так званими "експертами", які приходять на ефіри та нахвалюють Краснова. Джерела в політичних колах Дніпра стверджують, що на Краснова зараз працюють політологи Сергій Биков та Андрій Золотарьов.

Ще до Революції гідності Биков ходив до Ради з посвідченням "журналіста", ймовірно, неіснуючого видання, потім за ним помічали комплементарні коментарі на адресу Віктора Медведчука. "Політолог" працював із "Батьківщиною", а навесні цього року навіть вступив до лав цієї партії.

Золотарьов – частий коментатор на телеканалі 112 Україна, раніше так само співпрацював з "Батьківщиною".

"Я сподіваюся на те, що люди самі задумаються, що їм робити. Не стільки мені це треба – людям це треба, щоб ми жили в нормальному місті", – наостанок резюмує кандидат, відповідаючи на наше запитання, як він збирається вигравати у Філатова.

***

Політичний Дніпро – досить тісний. Всі один одного знають, один одного критикують, відкрито ненавидять, а потім спокійно домовляються.

Втім передвиборчу емоційну напругу між кандидатами це не зменшує, а різниця між ними одразу впадає в око.

Від захисних масок, які у Філатова одягали навіть охоронці, а у Краснова – пропонували залишити перед входом у кабінет.

До інтонацій, з якими одні напівжартома бачать серед журналістів "шпигунів Коломойського", а інші – радо підлаштовують графік під довгоочікувану увагу столичного медіа.

Після 22 листопада між Красновим і Філатовим може початися війна в комісіях. Але далі їх все одно очікує робота у міській раді.

Як каже все той же Краснов: "Забудьте слово ідеологічно. Немає на місцевих виборах слова ідеологія".

Соня Лукашова, Роман Кравець, УП