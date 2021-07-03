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Кремль ждет, что Лукашенко приедет в оккупированный Крым

Суббота, 3 июля 2021, 21:48
Фото: ТАСС

Российские власти ждут, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетит полуостров.

Источник: РИА Новости

Детали: По данным российского издания, о таких ожиданиях Кремля в субботу, 3 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Прямая речь Пескова: "Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем".

Напомним:

  • Лукашенко еще в начале июня просил президента РФ Владимира Путина помочь белорусам попасть в Крым. Тогда он рассчитівал, что Москва поможет гражданам Беларуси летать на курорты полуострова через Россию.
  • Первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаров заявила, что в МИД приняли к сведению слова Александра Лукашенко о возможном открытии авиарейсов в Крым и предупредила, что запуск Беларусью авиарейсов в оккупированный Крыму неизбежно приведет к введению Украиной санкций.

Темы: ЛукашенкоКрымоккупацияРосcия


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