Кремль ждет, что Лукашенко приедет в оккупированный Крым
Суббота, 3 июля 2021, 21:48
Российские власти ждут, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетит полуостров.
Источник: РИА Новости
Детали: По данным российского издания, о таких ожиданиях Кремля в субботу, 3 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Прямая речь Пескова: "Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем".
Напомним:
- Лукашенко еще в начале июня просил президента РФ Владимира Путина помочь белорусам попасть в Крым. Тогда он рассчитівал, что Москва поможет гражданам Беларуси летать на курорты полуострова через Россию.
- Первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаров заявила, что в МИД приняли к сведению слова Александра Лукашенко о возможном открытии авиарейсов в Крым и предупредила, что запуск Беларусью авиарейсов в оккупированный Крыму неизбежно приведет к введению Украиной санкций.