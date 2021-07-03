Кремль ждет, что Лукашенко приедет в оккупированный Крым

Российские власти ждут, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетит полуостров.

Источник: РИА Новости

Детали: По данным российского издания, о таких ожиданиях Кремля в субботу, 3 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Прямая речь Пескова: "Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем".

Напомним: