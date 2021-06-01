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Лукашенко попросил Путина помочь добраться в Крым самолетом

Вторник, 1 июня 2021, 16:53
Лукашенко попросил Путина помочь добраться в Крым самолетом

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина помочь белорусам попасть в оккупированный Крым через Россию.

Источник: белорусское государственное издание БЕЛТА

Прямая речь: "Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо.

Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают".

Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым".

Детали: По его словам, Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.

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Предыстория: 

  • Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов предложил Беларуси открыть прямое авиасообщение с оккупированным Россией полуостровом на фоне авиаблокады страны цивилизованным миром.
  • Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
  • Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
  • Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь

Украинская правда

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Темы: ЛукашенкоПутинКрымБеларусь
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