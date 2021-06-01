Лукашенко попросил Путина помочь добраться в Крым самолетом

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина помочь белорусам попасть в оккупированный Крым через Россию.

Источник: белорусское государственное издание БЕЛТА

Прямая речь: "Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо.

Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают".

Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым".

Детали: По его словам, Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.

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