Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко попросил Путина помочь добраться в Крым самолетом

Вторник, 1 июня 2021, 16:53

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина помочь белорусам попасть в оккупированный Крым через Россию.

Источник: белорусское государственное издание БЕЛТА

Прямая речь: "Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо.

Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают".

Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым".

Детали: По его словам, Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам.

Читайте такжеТерроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

Предыстория: 

  • Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов предложил Беларуси открыть прямое авиасообщение с оккупированным Россией полуостровом на фоне авиаблокады страны цивилизованным миром.
  • Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
  • Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
  • Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоПутинКрымБеларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 1 июня: запрет пластиковых пакетов, интервью Зеленского

Стала известна заявка сборной на Евро-2020

В Кремле говорят, что не будут отказываться от транзита газа через Украину

Вакцину CoronaVac одобрила ВОЗ: именно ее больше всего в Украине

Турция вернула требование ПЦР-тестов для туристов из Украины

СБУ задержала еще двух "воров в законе" из санкционного списка СНБО

Все новости...
Лукашенко
Политзаключенный пытался себя убить во время суда в Минске
В Беларуси заявили, что на "финише" согласования интеграции с Россией
В Беларуси оппозиция готовит новые массовые акции протеста и активные действия
Последние новости
21:40
Санкции США по "Северному потоку-2" еще могут возобновиться - Зеркаль
21:24
Новости 1 июня: запрет пластиковых пакетов, интервью Зеленского
21:22
С 1 июня 700 тысяч работающих пенсионеров получат перерасчет пенсий
20:58
Парламент Чехии проголосует за вотум недоверия правительству
20:43
Возобновление работы номинационного комитета: КМУ добавил должность для представителя ЕС
20:38
Стала известна заявка сборной на Евро-2020
20:16
Зеркаль рассказала о возможном после Украины в ЕС и задержке с его назначением
20:12
Официальный курс: гривня немного укрепилась к доллару
20:04
В Словакии началась онлайн-регистрация для вакцинации "Спутником V"
19:46
В Кремле говорят, что не будут отказываться от транзита газа через Украину
Все новости...