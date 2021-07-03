Смерть украинца после прививки Pfizer: медики назвали предварительные причины
Медики считают, что причиной смерти мужчины после Covid-прививки вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech стали болезни сердца.
Источник: Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА в Facebook
Дословно: "2 июля в Виннице зарегистрировано неблагоприятное событие после вакцинации. Сообщено о смерти 47-летнего винничанина. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет".
Детали: Кроме того, в департаменте добавили, что для расследования этого события и установления причин предпринимаются все необходимые меры.
Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой области.
По данным электронной амбулаторной карты пациента, хронические заболевания у умершего не зарегистрированы.
Напомним:
- Прививку мужчина получил в 13:45 в пятницу. В течение следующего часа жалоб на самочувствие у него не было. Но уже в 17:00 у пациента появилась тошнота, он потерял сознание.
- Врачи, прибывшие на вызов, провели реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось - в 18:02 медики констатировали смерть.