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Смерть украинца после прививки Pfizer: медики назвали предварительные причины

Суббота, 3 июля 2021, 22:59
Смерть украинца после прививки Pfizer: медики назвали предварительные причины
Фото: Вінниця info

Медики считают, что причиной смерти мужчины после Covid-прививки вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech стали болезни сердца.

Источник: Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА в Facebook

Дословно: "2 июля в Виннице зарегистрировано неблагоприятное событие после вакцинации. Сообщено о смерти 47-летнего винничанина. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет".

Детали: Кроме того, в департаменте добавили, что для расследования этого события и установления причин предпринимаются все необходимые меры.

Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой области.

По данным электронной амбулаторной карты пациента, хронические заболевания у умершего не зарегистрированы.

Напомним:

  • Прививку мужчина получил в 13:45 в пятницу. В течение следующего часа жалоб на самочувствие у него не было. Но уже в 17:00 у пациента появилась тошнота, он потерял сознание.
  • Врачи, прибывшие на вызов, провели реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось - в 18:02 медики констатировали смерть.

Украинская правда

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Темы: коронавирусвакцинация
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