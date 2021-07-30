Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда в южном направлении

Пятница, 30 июля 2021, 00:45

"Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда в "курортных" направлениях – в Одессу и Запорожье.

Источник: "Укрзализныця" в Telegram

Детали: В частности, назначен поезд № 258/257 Львов – Одесса. Он будет отправляться из Львова с 30 июля по 10 сентября по четным числам в 17:30. Из Одессы он отправляется с 1 августа по 11 сентября по нечетным числам в 17:00.

Кроме того, назначен поезд № 242/241 Одесса – Харьков, который будет отправляться из Одессы 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37. Назад он будет курсировать 6, 8, 16, 18, 20, 26 и 28 августа в 17:36.

Также назначен поезд № 246/245 Запорожье – Одесса. Он будет отправляться из Запорожья 5, 15 и 25 августа в 4:20.

Поезд № 209 Харьков – Запорожье будет отправляться из Харькова 11, 23 и 31 августа в 1:40.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця
powered by lun.ua
Главное сегодня

Штамм "Дельта" заразен, как ветрянка, и может передаваться вакцинированными – СМИ

Израиль запускает вакцинацию третьей дозой Pfizer

По $100 каждому: Байден убеждает американцев вакцинироваться

Палата представителей США поддержала увеличение помощи Украине на 2022 год

фото, видеоНа Черновцы налетел ливень: затоплены и без света улицы, повалены деревья

Новости 29 июля: раскол в "Голосе", "бронза" Романчука

Все новости...
Укрзализныця
S&P повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци"
Горел поезд "Киев-Херсон"
70 тысяч долларов за должность в "Укрзализныце": посредник предстанет перед судом
Последние новости
10:02
За июль в Литву через Беларусь прибыли более 2600 нелегальных мигрантов
09:54
На крыше корпуса психбольницы в Киеве прогремел взрыв: погиб юноша
09:31
Штамм "Дельта" заразен, как ветрянка, и может передаваться вакцинированными – СМИ
09:17
В "Нафтогазе" настаивают: премии правлению "авансом" все же были выплачены
09:15
На Олимпиаде обнаружили ще 27 случаев заражения COVID-19
09:01
150 тысяч человек вакцинировали в Украине 29 июля
08:39
Дистанционное минирование, минометы и пулеметы: в зоне ООС за сутки 9 нарушений тишины
08:18
Количество заражений коронавирусом растет – в Украине за сутки 962 случая
08:00
Главные новости четверга и ночи: раскол в "Голосе", медаль Романчука
07:12
Из-за столкновения поезда и грузовика задерживается ряд рейсов
Все новости...