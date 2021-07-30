Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД призвал украинцев не ехать в охваченные пожарами туристические регионы Турции

Пятница, 30 июля 2021, 13:42
МИД призвал украинцев не ехать в охваченные пожарами туристические регионы Турции
Фото с Twitter ЕП

Министерство иностранных дел Украины призвало украинских граждан воздержаться от посещения охваченных пожаром регионов на Средиземноморском побережье Турции.

Об этом говорится в обнародованных в пятницу рекомендациях украинского МИД, пишет "Европейская правда".

"28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности, провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов", - отметили в министерстве.

Отмечается, что есть жертвы среди местного населения, пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум, Мармарис и тому подобное.

"С учетом непредсказуемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы", - призвал министерство.

Как сообщалось, в результате масштабных пожаров на средиземноморском побережье Турции погибли уже четыре человека и более 180 попали в больницы.

В турецкой провинции Мугла лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям, туристов пришлось временно эвакуировать на пляж.

Последствия пожара в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Турцияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Турция
Премьер Швеции верит, что Будапешт не будет блокировать ее вступление в НАТО после решения Анкары
Швеция поможет Турции со сближением в ЕС в обмен на вступление в НАТО
Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: