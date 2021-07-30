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МИД призвал украинцев не ехать в охваченные пожарами туристические регионы Турции

Пятница, 30 июля 2021, 13:42
Фото с Twitter ЕП

Министерство иностранных дел Украины призвало украинских граждан воздержаться от посещения охваченных пожаром регионов на Средиземноморском побережье Турции.

Об этом говорится в обнародованных в пятницу рекомендациях украинского МИД, пишет "Европейская правда".

"28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности, провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов", - отметили в министерстве.

Отмечается, что есть жертвы среди местного населения, пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум, Мармарис и тому подобное.

"С учетом непредсказуемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации призываем граждан Украины воздержаться от поездок в пораженные стихией регионы", - призвал министерство.

Как сообщалось, в результате масштабных пожаров на средиземноморском побережье Турции погибли уже четыре человека и более 180 попали в больницы.

В турецкой провинции Мугла лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям, туристов пришлось временно эвакуировать на пляж.

Последствия пожара в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".

Темы: Турцияпожар
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