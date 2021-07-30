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Италия открывается для украинских туристов, но с условиями

Пятница, 30 июля 2021, 13:55
Фото с Twitter ЕП

Италия с 31 июля открывается для украинских туристов, но с условием пребывания в самоизоляции в течение пяти дней после прибытия.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Италия с 31 июля восстанавливает безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Есть нюанс: пять дней самоизоляции по прибытии. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии", – отметил министр.

В соответствии с приказом Минздрава Италии от 29 июля по обновленным нормам пересечения границы с Италией, в связи с пандемией COVID-19, Украина с 31 июля включена в перечень стран категории D, что предусматривает предоставление возможности посещать территорию Итальянской Республики с любой целью, в том числе туризма.

Вместе с тем желающим посетить Италию следует учесть следующие основные обязательные требования: наличие справки об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на COVID-19, который должен быть сделан как минимум за 72 часа до приезда; заполненная онлайн-форма санитарного контроля Passenger Locator Form, которая доступна по ссылке https://app.euplf.eu/; по прибытии в Италию граждане должны пройти самоизоляцию продолжительностью пять дней, после чего сделать повторный тест на COVID-19, который должен подтвердить отрицательный результат.

Такие условия будут действовать до 31 августа.

Как сообщалось, в Европейском Союзе уже 14 стран открыли границы для всех типов путешествий украинцев.

В большинстве стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест, подчеркнули в МИД.

В министерстве обратили внимание, что конкретные условия въезда в каждую отдельную страну могут отличаться, и призвали проверять все детали, а также перечень утвержденных в стране вакцин на интерактивной карте.

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Темы: Италиятуризм
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