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Единственная АЭС в Иране возобновил работу

Воскресенье, 4 июля 2021, 00:13

Единственная атомная электростанция в Иране возобновила работу после аварийного отключения две недели назад.

Источник: АР

Детали: По словам пресс-секретаря министерства энергетики страны Мостафы Раджаб Машхади, реактор в Бушере "вернулся к производству энергии" после завершения необходимого технического обслуживания.

В начале этого года иранские власти предупреждали о возможном закрытии реактора в Бушере из-за санкций США, запрещающие Ирану закупать оборудование для ремонта.

Иранская АЭС заправляется ураном, произведенным в России, а не в Иране, и контролируется Международным агентством по атомной энергии ООН.

Что предшествовало: На единственной атомной электростанции в Иране произошло временное аварийное отключение.

Темы: ИранАЭС


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