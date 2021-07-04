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Украина вернулась на 2-ю позицию в Европе по суточной смертности от COVID

Воскресенье, 4 июля 2021, 06:58

За сутки 2 июля в мире диагностировали более 379 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Индонезии. По суточной смертности в Европе лидируют Россия, Украина, Италия.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали почти 54 000 новых заражений, в Индии - более 43 000, а в Индонезии - почти 28 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Колумбия и Южная Африка.

В Европе по суточной смертности лидируют Россия, Украина, Италия.

 

Украина среди стран мира занимает 60 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 9 позицию.

В мире умерли за сутки более 7 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 168 611 822 лица. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 987 378 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • За сутки 2 июля в Украине зафиксировано 705 новых случаев COVID-19, госпитализировано – 420 человек, летальных исходов – 36, выздоровели 1072 человека.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019


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