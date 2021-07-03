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Коронавирус в Украине: около 700 новых случаев, более тысячи выздоровлений

Суббота, 3 июля 2021, 08:24
Коронавирус в Украине: около 700 новых случаев, более тысячи выздоровлений

За сутки 2 июля в Украине зафиксировано 705 новых случаев COVID-19, госпитализировано – 420 человек, летальных исходов – 36, выздоровели 1072 человека.

Источник: Минздрав

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.

Среди новых заболевших – 27 детей и 22 медработника.

За сутки совершено 43 004 тестирований, в том числе методом ПЦР – 19 945, методом ИФА -

7 962, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 097.

Что предшествовало: За сутки 1 июля в Украине зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 439 пациентов, умерли 33 больных, выздоровели 1 197 человек.

Украина находится на 61 месте в мире по количеству новых заражений и на 11 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус
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