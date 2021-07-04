Национальная сборная вернулась в Украину
Команда Андрея Шевченко вернулась в Украину с Евро-2020. Сборную встречали украинские фанаты в аэропорту "Борисполь".
Источник: корреспондент УП с места событий
Детали: Сборная Украины вернулась в Украину после изнурительного матча в четвертьфинале с национальной сборной Англии, который закончился со счетом 0:4 в пользу англичан.
Несмотря на проигрыш, для игроков сборной Украины болельщики устроили теплый прием.
Команду встречают несколько сотен фанатов и болельщиков с национальными флагами и футбольной символикой.
Вместе с болельщиками, приветствовали футболистов гимном Украины музыканты – лидер группы Скай Олег Собчук, певец Фоззи из ТНМК и рэпер Ярмак.
Перед фанатами выступил тренер сборной Андрей Шевченко. Он закончил свое выступление, трижды произнеся "Слава Украине!".
Единственный из футболистов, кто остался и подошел к фанатам – Александр Зинченко.
Предыстория:
- Сборная Украины по футболу в 1/4 финала Чемпионата Европы проиграла команде Англии со счетом 0:4 и покидает турнир.
- В киевской фан-зоне на Спортивной площади за матчем Украина - Англия наблюдало более 13 000 болельщиков.