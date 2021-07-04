Национальная сборная вернулась в Украину

Команда Андрея Шевченко вернулась в Украину с Евро-2020. Сборную встречали украинские фанаты в аэропорту "Борисполь".

Источник: корреспондент УП с места событий

Детали: Сборная Украины вернулась в Украину после изнурительного матча в четвертьфинале с национальной сборной Англии, который закончился со счетом 0:4 в пользу англичан.

Несмотря на проигрыш, для игроков сборной Украины болельщики устроили теплый прием.

Команду встречают несколько сотен фанатов и болельщиков с национальными флагами и футбольной символикой.

все фото Эльдара Сарахмана, УП

Вместе с болельщиками, приветствовали футболистов гимном Украины музыканты – лидер группы Скай Олег Собчук, певец Фоззи из ТНМК и рэпер Ярмак.

Перед фанатами выступил тренер сборной Андрей Шевченко. Он закончил свое выступление, трижды произнеся "Слава Украине!".

Единственный из футболистов, кто остался и подошел к фанатам – Александр Зинченко.

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