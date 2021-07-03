Евро-2020: Сборная Украины уступила англичанам в четвертьфинале

Сборная Украины по футболу в 1/4 финала Чемпионата Европы проиграла команде Англии со счетом 0:4 и покидает турнир.

Источник: трансляция поединка

Детали: Украина получила быстрый гол. На четвертой минуте после паса вразрез между защитниками Кейн пробил Георгия Бущана - 1: 0. После пропущенного гола сине-желтые минут десять приходили в себя, но выдали конкурентный тайм.

В одной из атак Роман Яремчук бил с угла вратарской площадки и Джордан Пикфорд намертво взял мяч. Начало второго тайма, как и заключительные 45-ть минут сборная Украины провалила. Казалось, большинство игроков украинской команды были просто уставшие и не знали как играть против Англии. На 46-й минуте после выполнения стандарта Гарри Магуайр ударом головой делает счет 2:0.

Через пару минут Кейн делает дубль, пробив Бущана во второй раз в этой игре - 3:0. Украина во втором тайме проиграла почти все единобортсва и получила четвертый гол в свои ворота. На 63-й минуте после подачи стандарта Джордан Хендерсон забивает головой четвертый гол.

Сборная Украины после 0:4 делала попытки что-то создать в атаке, но они выглядели вялыми и не конкурентными.

В полуфинале турнира Англия сыграет с Данией, которая чуть раньше сегодня одолела чехов.