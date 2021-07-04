Полиция проверит действия патрульных, отправивших нардепа к наркологу

Департамент патрульной полиции Украины проверит законность действий патрульных во время остановки авто нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря.

Источник: Патрульная полиция Украина

Дословно: "В Киеве сотрудники патрульной полиции остановили авто "Toyota" под управлением народного депутата Украины. Полицейские заподозрили, что народный депутат, вероятно, нарушает требования ст.130 КУоАП, поэтому его направили на освидетельствование.

Впоследствии народный депутат в социальной сети заявил о нарушениях со стороны патрульных полицейских.

По факту публикации народного депутата назначено служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка всем действиям и обстоятельствам".

Что предшествовало: В воскресенье нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь заявил, что патрульные полицейские обвинили его в пребывании в состоянии наркотического опьянения после его отказа дать взятку.