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Скандальный «слуга» рассказал, как полиция возила его к наркологу

Воскресенье, 4 июля 2021, 19:26
Facebook Брагара

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь утверждает, что патрульные полицейские обвинили его в пребывании в состоянии наркотического опьянения после его отказа дать взятку.

Источник: Брагарь в Facebook

Дословно: "Вчера, 3 июля, меня остановили патрульные полицейские в связи с тем, что на заднем номере автомобиля не работала лампочка, которая отсвечивает автомобильные номера. Патрульные не представились и начали сразу хамить.

Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения (которое, в отличие от алкогольного опьянения, проверяется достаточно долго).

После чего меня привезли к врачу-наркологу, который, увидев меня, сразу сказал, что я трезв, но в связи с требованием законодательства я прошел экспертизу, результаты которой будут через 7 дней".

Детали: По словам Брагаря, о том, что он является народным депутатом, представители полиции узнали только в клинике, расположенной в Киеве на ул. Петра Запорожца 20.

Он добавил, что сделал "параллельный независимый тест", который оказался отрицательным.

Обновлено: Позже Департамент патрульной полиции Украины заявил, что проверит законность действий патрульных во время остановки авто нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря.

Предыстория:

  • 1 февраля 2020 года член парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгений Брагарь в эфире одного из ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.
  • Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени руководства фракции извинилась за слова депутата.
  • Перед этим Брагар заступился за водителя автобуса, который отказался выключить российскую ленту по просьбе пассажиров и нахамил им.

Украинская правда
Темы: Слуга народаполиция


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