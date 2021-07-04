Потоп в Крыму: 5 домов полностью разрушены, затопило психдиспансер

Более ста объектов, большинство из которых жилые, подтопило за воскресенье в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма после ливней.

Источник: так называемый "вице-премьер" Крыма Евгений Кабанов, сообщает "Интерфакс"

Прямая речь: "Выявлено 108 объектов в зоне подтопления. Из них 104 – жилые, пять индивидуальных домов восстановлению не подлежат, они полностью разрушены.

Четыре объекта – это нежилые помещения: пожарная станция, психоневрологический диспансер и два коммерческих объекта".

Детали: Кабанов уточнил, что сейчас жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает. Электроснабжение всех абонентов должны восстановить к полуночи.

Из психоневрологического интерната около 30 пациентов эвакуировали, лежачих перенесли на верхние этажи.

По его словам, ночью в зоне подтоплений будут дежурить 60 спасателей и 11 единиц техники, так как к утру снова ожидаются дожди. В понедельник к восстановительным работам приступят сто человек и 18 единиц техники.

Что предшествовало: Очередные ливни начались в Крыму в ночь на воскресенье.

Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, из частных домов эвакуированы более 60 человек. По предварительной информации, одна женщина погибла, но ее тело пока не нашли, одна получила травмы. Кроме того, несколько улиц вновь подтопило в Ялте.

Оккупационные власти Бахчисарайского района объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального значения из-за подтоплений после ливня.