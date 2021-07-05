Джонсон 5 июля подтвердит ослабление ограничений в Великобритании, несмотря на "Дельту"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 5 июля объявит о переходе к четвертому шагу ослабления ограничений в стране, которое начнется 19 июля.

Источник: британское правительство, BBC, The Guardian

Детали: Отмечается, что это объявление даст предприятиям и общественности больше времени для подготовки к ослаблению ограничений.

Как сообщается, последние данные и моделирование свидетельствуют, что количество случаев заболевания будет расти по мере снятия ограничений, но связь с госпитализациями и смертями ослабла из-за программы вакцинации. В то же время количество случаев COVID-19 в Британии достигло самого высокого уровня с января 2021 года - сейчас в стране бушует очень заразный вариант "Дельта".

Изменения, о которых будет объявлено, включают разрешение полностью вакцинированным взрослым путешествовать в страны желтого списка без необходимости самоизолироваться по возвращении; добровольное ношение масок, за исключением больниц и других медицинских учреждений; отсутствие требования от полностью вакцинированных взрослых самоизолироваться, если они контактировали с инфицированным человеком.

Ожидается, что премьер-министр еще раз подтвердит, что COVID-19 станет вирусом, с которым общество научится жить, как и с гриппом.

Напомним: Четвертый шаг дорожной карты был отложен в прошлом месяце до 19 июля.