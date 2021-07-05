Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более сотни человек пропали без вести после оползней в Японии

Понедельник, 5 июля 2021, 04:16
Более сотни человек пропали без вести после оползней в Японии

По меньшей мере три человека погибли и 113 пропали без вести после оползней в японском городе Атами.

Источник: пресс-секретарь Хироки Онума в Reuters

Детали: Как сообщается, оползни затронули около 130 зданий в Атами, где находятся курорты с горячими источниками и который расположен  на крутом склоне в заливе.

Предыстория: Оползни в Японии произошли после мощного ливня. Из-за масштабности последствий оползня, разрушенных домов и полностью размытых дорог  есть опасения насчет роста количества погибших.

Темы: Япониястихийное бедствие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Япония
В Японии дельфины ранили четырех человек на пляже
Японский производитель грузовиков Isuzu Motors ушел с рынка РФ – СМИ
Индия обгонит экономики Японии, ФРГ и США ближайшие полвека - Goldman
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: