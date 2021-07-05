Более сотни человек пропали без вести после оползней в Японии
Понедельник, 5 июля 2021, 04:16
По меньшей мере три человека погибли и 113 пропали без вести после оползней в японском городе Атами.
Источник: пресс-секретарь Хироки Онума в Reuters
Детали: Как сообщается, оползни затронули около 130 зданий в Атами, где находятся курорты с горячими источниками и который расположен на крутом склоне в заливе.
Предыстория: Оползни в Японии произошли после мощного ливня. Из-за масштабности последствий оползня, разрушенных домов и полностью размытых дорог есть опасения насчет роста количества погибших.