Более сотни человек пропали без вести после оползней в Японии

По меньшей мере три человека погибли и 113 пропали без вести после оползней в японском городе Атами.

Источник: пресс-секретарь Хироки Онума в Reuters

Детали: Как сообщается, оползни затронули около 130 зданий в Атами, где находятся курорты с горячими источниками и который расположен на крутом склоне в заливе.

Предыстория: Оползни в Японии произошли после мощного ливня. Из-за масштабности последствий оползня, разрушенных домов и полностью размытых дорог есть опасения насчет роста количества погибших.