В США взрывчаткой снесли уцелевшую часть обрушившегося здания у Майами

Частично разрушенную многоэтажку Champlain Towers South в Серфсайде у Майами (Флорида, США) снесли перед возможным ураганом "Эльза" - по прогнозам, он приблизится ко Флориде во вторник или среду.

Источник: Reuters

Детали: В обломках комплекса рабочие просверлили колонны, в которые поместили небольшие заряды взрывчатого вещества, чтобы разрушить остатки здания.

Отмечается, что спасательные работы пока приостановлены и возобновятся после снесения.

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