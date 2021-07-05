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В США взрывчаткой снесли уцелевшую часть обрушившегося здания у Майами

Понедельник, 5 июля 2021, 07:21

Частично разрушенную многоэтажку Champlain Towers South в Серфсайде у Майами (Флорида, США) снесли перед возможным ураганом "Эльза" - по прогнозам, он приблизится ко Флориде во вторник или среду.

Источник: Reuters

Детали: В обломках комплекса рабочие просверлили колонны, в которые поместили небольшие заряды взрывчатого вещества, чтобы разрушить остатки здания.

Отмечается, что спасательные работы пока приостановлены и возобновятся после снесения.

Предыстория:

  • 24 июня в Серфсайде обрушилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
  • По состоянию на 5 июля известно, что погибли 24 человека, по меньшей мере 121 пропавшие без вести.
  • Сейчас следователи не выяснили, что стало причиной обрушения комплекса.
  • Жителям другого здания, Crestview Towers, было приказано эвакуироваться немедленно после того, как инженеры обнаружили серьезные проблемы с бетоном и электричеством.

Темы: США


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