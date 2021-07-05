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COVID в Украине: в воскресенье госпитализаций было больше, чем новых случаев

Понедельник, 5 июля 2021, 08:20
COVID в Украине: в воскресенье госпитализаций было больше, чем новых случаев
УП

За сутки 4 июля в Украине зафиксировали 244 новых подтвержденных случая COVID-19 летальных случаев – 14 госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 333 человек, выздоровели 419 человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Больше всего подтвержденных случаев заболевания за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

Среди новых больных 5 детей, ни один медработник не заболел за отчетный период.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 9 889 человек, методом ИФА – 1 712 человек, экспресс-тестами – 5 750 человек.

 
МОЗ

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 237 823 человек, из них 2 171 601 человек выздоровел, а 52 484 человека умерли.

По состоянию на утро 5 июля в Украине COVID-19 болеют 13 738 человек. Весной этот показатель порой превышал 400 тысяч.

 
УП

Напомним: В мире за сутки 3 июля как минимум 327 857 человек подтвердили COVID-19. Украина находится на 67 месте в мире между Данией и Израилем. В Европе Украина 12-я.

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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