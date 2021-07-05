COVID-19 в мире: Случаев меньше, чем днем ранее, больше всего в Индии

За сутки 3 июля у по меньшей мере 327 857 человек в мире подтвердили COVID-19 - 2 июля было более 379 тысяч новых случаев.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 40 387 новых случаев, в Бразилии - 27 783, в Индонезии - 27 233.

Кроме того, в Колумбии - 26 265 заражений, а в России - 25142.

Украина находится на 67 месте в мире между Данией и Израилем. В Европе Украина двенадцатая. В то же время, Worldometers, ссылаясь на данные украинского Минздрава, сообщает, что в Украине был зафиксирован 351 новый случай - однако 3 июля их было 377.

6007 людей в мире за сутки умерли. По ежедневному количеству смертей Украина на 5 месте в Европе и на 50 в мире.

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Напомним: 3 июля в Украине госпитализировали 460 человек, летальных исходов - 10. 526 человек выздоровели.