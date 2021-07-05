Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID-19 в мире: Случаев меньше, чем днем ранее, больше всего в Индии

Понедельник, 5 июля 2021, 05:34
COVID-19 в мире: Случаев меньше, чем днем ранее, больше всего в Индии

За сутки 3 июля у по  меньшей мере 327 857 человек в мире подтвердили COVID-19 - 2 июля было более 379 тысяч новых случаев.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 40 387 новых случаев, в Бразилии - 27 783, в Индонезии - 27 233.

Кроме того, в Колумбии - 26 265 заражений, а в России - 25142.

 

Украина находится на 67 месте в мире между Данией и Израилем. В Европе Украина двенадцатая. В то же время, Worldometers, ссылаясь на данные украинского Минздрава, сообщает, что в Украине был зафиксирован 351 новый случай - однако 3 июля их было 377.

6007 людей в мире за сутки умерли. По ежедневному количеству смертей Украина на 5 месте в Европе и на 50 в мире.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 3 июля в Украине госпитализировали 460 человек, летальных исходов - 10. 526 человек выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: