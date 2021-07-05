Рекорд вакцинации: за неделю сделали более 440 тысяч прививок
Понедельник, 5 июля 2021, 10:37
В течение прошлой недели, с 28 июня по 4 июля, в Украине сделали рекордное количество прививок – 440 тысяч 614.
Источник: данные СНБО
Детали: В течение 7 дней первую дозу вакцины получили 170 108 человек, вторую – 270 506.
Украина наращивает темпы вакцинации – рекордное количество прививок делают уже пятую неделю подряд.
Предыстория:
- С начала прививочной кампании привито 2 074 988 человек, из них получили 1 дозу – 2 074 986 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 850 394 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
- Всего проведено 2 925 380 прививок.
Украинская правда