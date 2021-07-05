Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рекорд вакцинации: за неделю сделали более 440 тысяч прививок

Понедельник, 5 июля 2021, 10:37
Фото КГГА

В течение прошлой недели, с 28 июня по 4 июля, в Украине сделали рекордное количество прививок – 440 тысяч 614.

Источник: данные СНБО

Детали: В течение 7 дней первую дозу вакцины получили 170 108 человек, вторую – 270 506.

Украина наращивает темпы вакцинации – рекордное количество прививок делают уже пятую неделю подряд.

Предыстория:

  • С начала прививочной кампании привито 2 074 988 человек, из них получили 1 дозу – 2 074 986 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 850 394 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
  • Всего проведено 2 925 380 прививок.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

ФотоВертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом

Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской

Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог

Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца

Один военный погиб и трое ранены в результате обстрела – ООС

Суд остановил действие предписания НАПК по контракту Витренко

Все новости...
вакцинация
В Pfizer отреагировали на смерть украинца после вакцинации
Венгрия начала вакцинировать граждан соседних стран, в том числе украинцев
В воскресенье меньше украинцев вакцинировались против COVID, чем в субботу
Последние новости
02:53
Возвращение корабля Dragon отложили из-за ожидаемой непогоды во Флориде
01:50
У посольства США в Ираке сбили беспилотник с взрывчаткой — СМИ
00:55
5 июля на передовой погиб майор Богдан Бродовский
00:28
В Нигерии боевики похитили 140 школьников
23:49
ФотоВертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом
23:19
Украина в ТКГ поднимет вопрос об обострение на Донбассе
22:48
Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской
22:02
Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог
21:39
ФотоВ Грузии отменили ЛГБТ-марш из-за угроз
21:15
Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца
Все новости...