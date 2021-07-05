Рекорд вакцинации: за неделю сделали более 440 тысяч прививок

В течение прошлой недели, с 28 июня по 4 июля, в Украине сделали рекордное количество прививок – 440 тысяч 614.

Источник: данные СНБО

Детали: В течение 7 дней первую дозу вакцины получили 170 108 человек, вторую – 270 506.

Украина наращивает темпы вакцинации – рекордное количество прививок делают уже пятую неделю подряд.

Предыстория: