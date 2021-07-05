В Pfizer отреагировали на смерть украинца после вакцинации

В компании Pfizer прокомментировали смерть украинца после вакцинации и заявили, что в данном случае причинно-следственная связь не установлена.

Источник: Reuters

Прямая речь: "Наши мысли с семьей погибшего. Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с нашей вакциной от COVID-19. Мы отмечаем, что в данном случае причинно-следственная связь не установлена".

Детали: В компании добавили, что сейчас более 400 млн человек во всем мире были вакцинированы препаратом Pfizer вакциной.

2 июля после вакцинации против коронавируса препаратом от компании Pfizer умер 47-летний житель Винницкой области.

Случай зарегистрировали как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после прививки.

У 5 других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, - состояние удовлетворительное.

По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы - причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет.